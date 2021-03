VIDEO ⟩ Interneti peksupoiss Uudo Sepp tõrjub kuulujutte: meedia on tekitanud tohutu sumina

Peoloomaks tembeldatud hõbekõri lahkas toimunut suunamudija Kendra Katrina taskuhäälingus «Haige Tiks». 23-aastase Sepa kallal hakati võtma pärast seda, kui ta osales 6. märtsil Eesti Laulu finaali ajal Andrei Zevakini stuudios toimunud peol.

Üritust kritiseeriti meedias nii teravalt, et peol käinud tippsportlane Kelly Sildaru pidi avalikult vabandama, Zevakin sai manitseva kõne peaminister Kaja Kallaselt ning tõsielustaarid Seidi Voogre ja Ada-Marie Nelke jäid ilma võimalusest juhtida «Duublit».

«Teeme igaõhtust otsesaadet, täites kõiki rangeid ohutusnõudeid, ega soovi seetõttu riskida saatejuhtidega, kelle käitumine on olnud hukkamõistu väärt,» kommenteeris otsust TV3 loovjuht Urmas E. Liiv.

«Selle Ada ja Seidiga oligi mingi teema, et nemad said ajakirjanduselt teada, et järsku neid enam saates ei ole. Nad võtsid selle TV3 vanamehega (ilmselt peetud silmas Liivi – toim) ühendust ja sealt see keris lahti,» avas Sepp taskuhäälingus telekanali otsuse tagamaid.

Televaatajaid kummastas aga otsus lasta järgneval nädalal tele-eetrisse Uudo Sepp, kes pidanuks «Duublit» juhtima ooperilaulja Triin Lellepiga. «Kas ma saan õigesti aru, et ühel peol olid Ada, Seidi ja Uudo, kellest viimane võeti «Duublisse» saatejuhiks, aga Seidile ja Adale öeldi ära. Vabandust, kas see on mingi nali?» avaldati Twitteris imestust.

Väidetavalt säutsuti Sepa kohta viie päeva jooksul 400 korda.

Möödunud nädala «Duublit» pidid juhtima Triin Lellep ja Uudo Sepp, kuid nii ei läinud. FOTO: TV3

Karmavõla klaarimiseks postitas Sepp 12. märtsil lõpuks Instagrami vabanduse. «Tagantjärele on mul kohutavalt piinlik. Aga mis tehtud, see tehtud. Sain oma vitsad kätte ning mõistan, et käitusin väga valesti,» tunnistas muusik, kes pidanuks paari päeva pärast telesaadet juhtima.

Nii kaugele asi aga ei jõudnud, kuna juba järgmisel hommikul teatas Sepp, et loobub «Duubli» juhtimisest: põhjuseks reede õhtul eetrisse läinud skandaalne paroodiasketš, milles näitlejad Marta Laan ja Liisa Pulk võtsid valusalt ette Sepa sõbrannad Ada ja Seidi. «Kui telekanali reitingut teiste eestlaste rõveda mahategemisega kasvatatakse, siis edu teile,» põrutas Uudo seepeale.

Marta Laane ja Liisa Pulga sketš ajas televaatajad ja parodeeritavad tagajalgadele. FOTO: Kaader saatest/TV3

Muusik selgitas taskuhäälingus, et pidi otsuse tegemisel olema «võimalikult ratsionaalne». «Me tegime nädal aega jutti järgmise nädala saate nimel tööd Triin Lellepiga. Kui ma nägin seda viimast saate sketši, siis see tõmbas terve tuju maha,» kurvastas Sepp.

Muusik tunnistas taskuhäälingus, et möödas on seiklusrohke nädal, kuid kriitika teda murdnud pole. «Ma pean väga hästi vastu, ega siin ole midagi hullu,» kinnitas Sepp. «Vähemalt neil on millestki rääkida, mina olen ette jäänud,» lisas ta.

Seppa kummastab vaid ühismeedias levima hakanud arvamus, nagu oleks ta «hull pidutseja». «Lihtsalt meedia on teinud tohutu suure sumina ühe peo ümber. Kuskilt võeti mingid vanad asjad, kaevati üles,» selgitas muusik.

Suunamudija Kendra Katrina kinnitas, et on Uudoga kolm kuud ninapidi koos olnud ning pidudel noormees ei käi. «Üks pidu oli, kus mind ei olnud, see oli see Andrei pidu,» täpsustas ta. Selle asemel veedab Uudo pidevalt aega paari-kolme sõbraga.

Sepp heitis taskuhäälingus valgust ka pikalt ühismeedias kõneainet pakkunud seigale: muusik olevat kunagi armuvalus šokolaadi põlema pannud ja selle sillalt alla heitnud. Sepp avaldas, et see juhtus, kui ta oli 14-aastane. «Sõitsime sõbraga mingi krossikaga ja keegi kinkis mulle šokolaadi. Panime krossika kütusega selle põlema, sest me olime kurjad,» selgitas Sepp ning lisas, et nooruses tehaksegi selliseid uljaid tempe.