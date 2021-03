Marilyn Kerro ennustab: Kaja Kallas viib meid veel suurema kriisini

Kerro ennustab, mis ootab meid ees lähi kuudel. «Siin peaks tulema täielik kinnipanek. Me läheneme mingisugusele täiesti katastroofilisele kriisile. On suur orkaan ja väike orkaan. Suur on alati võimsam, väike annab meile vaid infokillukesi. Suur orkaan on see määrav osa.»

Kerro näeb kaartidel suurt kokkuvarisemist. «Inimesed ainult kukuvad. See ei pruugi nüüd tähendada, et meil tuleb nüüd selline kriis, et inimesed hakkavad jala pealt surema. Pigem see, et kõik, mis meie oma ühiskonnaga oleme loonud, ülesehitanud, see kõik hakkab selle koroonakriisiga kokku kukkuma. Kusjuures see näitab, et kukub suuremalt kokku, kui ise arvanud oleme.»