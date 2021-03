PILK PEALE! ⟩ Suvine lennuplaan toob tagasi eestlaste lemmiksihtkohad

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul tuleb suvine lennuplaan hõredam kui varasemalt. «Vaatamata sellele, et epidemioloogiline olukord nii meil kui ka mujal Euroopas ei ole hetkel hea ning ka vaktsiinide kättesaadavus on loodetust madalam, prognoosime jätkuvalt lendude ja reisijate arvu järk-järgulist taastumist suvekuudel. Tänasel hetkel korrigeerivad lennufirmad oma lennuplaane iganädalaselt ning üldise olukorra paranedes ning nõudluse taastudes ollakse valmis reageerima, nii täiendavate sageduste, kui uute sihtkohtade lisamisega. Kindlasti on praegusel ajal olulisel kohal ka reisijate vastutustundlik suhtumine reisimisse ja vastav käitumine lennureisil.»

Pärgmäe tõi välja, et esimesed head uudised saabusid veebruari lõpus, mil Šveitsi suurim lennufirma Swiss International Air Lines (SWISS) teatas, et alustab alates 25. juunist lende Zürichi ja Tallinna vahel. «SWISSi tulekut Eestisse oleme oodanud kaua ning tänases olukorras süstivad taolised uudised usku reisimise peatsesse taastumisse. Zürich on seni olnud kasutama potentsiaal - eestlaste huvi Šveitsi lendamise vastu on olnud suur, kuid võimalusi selleks seni nappinud. Samuti on ka šveitslased üles näidanud suurt huvi tulla Eestit avastama.»