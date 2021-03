PILDID JA VIDEO ⟩ Rahvamassid kogunevad vulkaani juurde, mis hakkas 900 aasta järel purskama

Meteoroloogide teatel on vulkaanipurse pealinnast Reykjavikist 40 kilomeetri kaugusel. Kedagi evakueerida vaja ei ole, sest purskepiirkonnas ei ela kedagi.

Vulkaanipurse peatas Islandi suurima Keflaviki lennujaama töö. Lennukid ei saa õhku tõusta ega maanduda, kuna õhus on palju vulkaanipurskest tekkivaid ohtlikke osakesi. Teed lennujaama on suletud.

Islandi vulkanoloogide sõnul ei ole Reykjaviki-lähedane vulkaan viimased 900 aastat pursanud. Veebruari lõpus tabas Islandit maavärinate laine ning alates sellest on vulkanoloogid ja meteoroloogid nii Fagradalsfjallil kui teistel vulkaanidel silma peal hoidnud.

Vulkaanile lähim linn on Grindavik, mille elanike sõnul on neil tunne, nagu oleksid nad põrgus, sest tulikuum laava tundub olevat väga lähedal.

Sealsete elanike jaoks on vulkaanipurske vaatepilt võimas, kuid tekitab samas hirmu.

Grindavikis kogu elu elanud Sóln‎‎ý Pálsdóttir sõnas meediale, et tema ja ta pere jälgivad oma kodust, mis vulkaaniga toimub, ja nad on ohu tekkides valmis kiiresti lahkuma.

Pálsdóttiri sõnul on ta maavärinatega harjunud, kuid vulkaanipurse on midagi muud ja seetõttu on ta pinges. Islandlanna sõnul ei ole maavärinad seni lakanud.