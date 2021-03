USKUMATU PALJASTUS ⟩ Serbia tippmodellile pakuti 60 000 eurot Novak Djokovici voodisse meelitamise ja tema pere lõhkumise eest

Natalija Scekic paljastas skandaalses intervjuus, et ta vastas ettepanekule kohe eitavalt. Ettepanek tehti talle Londonis, kuhu naine sõitis oma arvates ärikohtumisele.

Maailma esireket on abielus Jelena Djokoviciga juba 2014. aastast ja neil kaks last. Scekici sõnul oli suurem plaan Djokovici mainet kahjustada ning ta abielu hävitada.

«On tõsi, et üks mees võttis minuga ühendust. Tundsin teda varasemast ning pidasin meest tõsiseltvõetavaks inimeseks,» ütles Scekic ajakirjale Svet&Scandal.

«Ma olin nende tööga tuttav ning tean, et nad on professionaalid, arvasin, et tegemist tuleb ärikohtumisega,» selgitas modell.

«Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma mõistsin, et sel jutul pole minu eluga midagi pistmist.»

«Arvasin, et kuskil on varjatud kaamera, kui ta palus mul Novaki ära võrgutada ning seda filmida. Seejärel ta lisas, et ma ei peaks selle pärast muretsema, sest ta on juba kõige eest hoolt kandnud.»

«Ta ütles, et ma saaksin selle eest umbes 60 000 eurot ja reisida kuhu iganes soovin. Ma naersin ja ootasin, et ta ütleb, et teeb nalja, kuid mees jäi tõsiseks. Tundsin end solvatu ja alandatuna.»

Scekis rääkis, et ta ütles pakkumisele kindla ei ning viskas mehele vett näkku. «Korraks mõtlesin, et löön teda, aga kuidagi suutsin end avalikus kohas vaos hoida.»

«Ta on meie suursaadik, erakordne mees, pereisa.»