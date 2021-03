Helena Klaar Anu Saagimi koledatest kommentaaridest: palu vabandust, kas see on raske?

«Saagim hakkas hoopis rääkima, kuidas keegi solvas teda kuskil poes ja ta arvas, et see olen mina. Jah selle eest palus ta vabandust,» kirjeldas Helena. Tema sõnul üritas Saagim end muus osas aga hoopis süüst puhtaks pesta.

«Saada kasvõi postiga kiri, kirjuta e-mailiga üks lause: palun vabandust, Helena!» pani tõsielustaar bravuuritarile südamele. «Kas see on raske?» päris Helena. «Reaalselt, käed värisevad,» kirjeldas ta oma ärritust. «Te saate aru, et ma olen närvis. Nüüd tuli see piir, kus ma enam ei suutnud vait olla,» kinnitas Helena fännidele.