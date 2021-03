Kalvi-Kalle Kruusamäe maadleb kohtuga: protest prokuröri vastu ja ähvardavad trellid

Kõmustaar Kalvi-Kalle Kruusamäed võis näha taas kohtus, sest ta rikkus katseaega ja juhtis lubadeta sõidukit. Kuigi tal ei ole kunagi lube olnud, võib teda näha eri sõiduvahenditega kärutamas.

Eelmisel aastal pääses Kruusamäe napilt trellide tagant. Nüüd leidis «Reporter» ta aga jälle Rapla kohtumajast ning seekord on vangiminek üsna kindel. Seda arvestades taganes Kruusamäe täna aga üllatuslikult kokkuleppest, mille oli süüdistajaga sõlminud. Kokkuleppemenetluse järgi oleks ta kaotanud kõigi rikkumiste eest aastaks vabaduse.

«Ma tõin välja selle, et Aarne Pruus suusõnaliselt lubas eelmise aasta kohtuasjas, et ma võin mopeedautoga sõita,» põhjendas Kruusamäe «Reporterile». «Pruusil on niikuinii isiklik vimm mu vastu,» lisas kõmustaar.

«Ei ole mul mingit vimma,» sõnas aga prokurör Pruus. «Minu nägemuse järgi on ta ise selle olukorra loonud.» Nimelt on Kruusamäel viis varasemat rikkumist. Praegu on menetluses seega kuues sarnane liiklusväärtegu. Nüüd selgub karistuse pikkus ilmselt üldmenetluse käigus.

Lõputu jama

«Ma ei muutu ju niikuinii,» arvas 24-aastane kõmutaar karistuse kohta. Kui reporter päris, kas ametlikud load ja probleemidevaba sõit on tema tulevikus, vastas Kruusamäe: «Siin elus kindlasti mitte.»

Mäletatavasti olid kõmustaari load jutuks mõne kuu eest, kui ta TikTokis olid videod sellest, kuidas keegi sõitis traktorite ja teiste sõiduvahenditega. Kalvi-Kalle rääkis, et ei saa enam rahulikult eladagi, sest Rapla politseinikud on nii sagedased külalised. Kusjuures, üks korrakaitsja kandvat tema sõnul ta peale suisa isiklikku vimma.