INTERVJUU ⟩ OnlyFansi staar Marimumm: teenin ikka kordades vähem kui Merylin Nau

Saatejuhid pärisid loomulikult, kas motivatsiooniks oli raha. «Pigem jaa, samas tahtsin ennast näidata,» arvas Mariliis. Samas ei ole see kõik tema jaoks siiski päris töö. «Pigem on hobi. Tööd tehakse iga päev,» selgitas ta.

Samas näeb ta siiski suhteliselt pikka tulevikku sellel alal. «Porno välja ei sure kunagi, see on olnud, see jääb,» kinnitas Mariliis. «MILFi porno on väga populaarne,» pakkus ta näitena. «Ma ei ütle et ma seda teha tahaks, kui ma ema oleks,» arutles Mariliis, samas ei välistanud ta seda - takistusi pole.