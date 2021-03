VIDEO ⟩ Valusad küsimused: Zlatan Ibrahimović puhkes pressikonverentsil nutma

Esmaspäevasel pressikonverentsil küsiti Zlatani käest, et kuidas tema pere vutitähe tagasitulekusse Rootsi koondisesse suhtub. Ibrahimovićil on abikaasa Helenaga kaks poega, peagi 15-aastaseks saav Maximillian ja märtsi alguses 13-aastaseks saanud Vincent.

«See ei ole hea küsimus. Vincent nuttis, kui me hüvasti jätsime. Aga see on okei, see on okei,» vastas vutilgend ning murdus, mehel tulid pisarad silma.