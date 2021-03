Sass Henno astus Heelia Sillamaa kaitseks välja: see tegu ei ole õiglane, kultuurne ega ilus

Esmaspäeva õhtul näidati saates «Kuuuurija» ajakirjanik Heelia Sillamaa (25) lugu sellest, kuidas ta jäi ootamatute juriidiliste käikude tõttu esimesest päris enda kodust ilma.

Heelia ja tema lavastajast kallim Peep Maasik (28) ostsid Viljandisse esimese ühise kodu ja alustasid jaanuaris selle renoveerimist. Siis aga otsustas nende naaberkorteri omaniku tütar, Maarja Mõtus, kõigest nädal enne tähtaja kukkumist eelisostuõigust kasutada. Noortele lapsevanematele tegi selline asjade käik väga haiget, sest nad jäid ilma korterist, mille alla olid nad pannud kõik oma säästud.

Kirjanik Sass Henno tegi südantlõhestavat lugu nähes sotsiaalmeediasse postituse, milles pöördus Mõtuse poole. «Palun ära kiusa nende peret ja usu mind, sul on elu lõpuks hea tunne, et sa valisid headuse selle 60-sentimeetrise üldpinna asemel,» ütles Henno panipaiga kohta, mida naaber endale soovis.

«Miks ma seda jagan? Sest ma tunnen, et headele inimestele tehakse «kõik on seaduslik» sildi all haiget. Palun ära tee seda.»

Henno arvates on Heelia olnud enne pisipoja sündi Eesti üks julgemaid naisajakirjanikke. «Ta oli ainus, kes 2018. aastal, kui korgijoogi vägistamiste massilise probleemiga võitlema hakkasin, oli valmis tegema hullumeelse eksperimendi. Heelia oli see ajakirjanik, kes käis ühel nädalal õhtuti Tallinna klubides, kust oli tulnud vihjeid GHBga uimastamiste kohta, peidetud testrid käekotis, ja kontrollis jooke. Ja ta oli see ajakirjanik, kes leidis samal nädalal Amigo klubis valveta jäätud joogist positiivse proovi,» meenutas kirjanik.

Heelia Sillamaa ööklubis FOTO: Eero Vabamägi

«Ta oli see ajakirjanik, kes tõestas ära midagi, mida politsei oma «kontrollkülastustega» ei suutnud, mida ametnikud uskuda ei tahtnud ja millest paljud pilditud vägistamised, mille all nii paljud naised kannatanud on, alguse on saanud,» jätkas mees.

«Pärast seda lubasin Heeliale, et mistahes ta elus juhtub, olen olemas ja toetan teda. Nüüd tundub, et käes on see aeg, kus ta vajab toetust. Palun ära osta seda korterit, mida sa aastaid osta ei tahtnud. Las seal elab Heelia oma perega. Las seal kasvab laps, kes teab, et tal on ema, kes ei lase kunagi nõrgematele liiga teha. Las võidab headus, mitte seadus. Sest need on siin riigis sageli täiesti erinevad asjad,» rõhutas Henno.

