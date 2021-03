Kaotatud koostööd ja tuhanded jälgijad: juutuuberi videovõtte ajal leidis aset väidetav vägistamine

Noor naine osales David Dobriku videovõtetel 2018. aastal, kui juutuuber videoid Vlog squadiga (videoblogi pundiga - toim.) filmis. Videovõtetel pakuti alkoholi, kuigi neiud olid veel alaealised. Ameerikas on alkoholitarbimine legaalne alates 21. eluaastast.

Anonüümseks jääda soovinud neiu rääkis The Insiderile, et alkoholijoobes olles tekkisid neiul mäluaugud ja õhtul toimunu sai selgemaks tänu sõbrannale, kes oli adekvaatses olekus. Naine rääkis, et oli alkoholijoobes olles Vlog squadi endise liikmega grupiseksis osalenud, kuid oli nõusoleku andmiseks liiga joobes. Ühtegi süüdistust veel kellelegi senini esitatud pole.

Neiu, kes Dobriku sõbra Dominykas Zeglaitise ohvriks langes, osales videovõtetel vaid seetõttu, et tüdruku sõbrannad olid Dobriku tulihingelised fännid. Tüdrukud läksid korterisse ootusega, et kohatakse kuulsat juutuuberit ja filmitakse meeleolukas video. H3 taskuhäälingu videos näidatud klippidest on aga näha, kuis Dobriku sõbrad piiluvad magamistuppa ajal, mil Zeglaitis ja kaks alkoholijoobes neiut magamistoas viibivad.

Kõnealune video kustutati internetiavarustest neiu soovil. Mehel on kolme Youtube´i konto peale pea 30 miljonit jälgijat, kes mehe tegemistele silma peal hoiavad. Alatuid asju on klikkide nimel mees teinud ennegi. Oma ebameeldivaid kogemusi kirjeldas veebruaris Vlog squadi endine liige Seth Francois, kellele lubati kinnisilmi seotult videos musi kaunilt modellilt, kuid suudluse sai mees hoopis 45-aastaselt komöödik Jason Nashilt, kirjutab The People. «Mind katsuti kellegi poolt, kellele ma oma nõusolekut ei andnud,» rääkis mees.

Möödunud nädalal postitatud videos palus Dobrik vabandust, öeldes, et «nõusolek on tema jaoks üli, ülitähtis» oma kanali filmimisel ja et ta on otsustanud Zeglaitisest ja teistest sõpradest distantseeruda, sest ta ei seisa ei mingisuguse väärkäitumise eest.

«On hetki, mil vaatan videotele tagasi ja mõistan, et need ei esinda mind enam ja on teistele inimestele haavavad ning ma ei taha neid enam üleval hoida, sest olen kasvanud sisuloojana ja inimesena ja ma ei nõustu nii mõnegi minu postitatud videoga,» ütles Dobrik oma vabandusvideos.