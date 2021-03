Kaotatud koostööd ja tuhanded jälgijad: juutuuberi videovõtte ajal toimus väidetav vägistamine

Noor naine osales David Dobriku videovõtetel 2018. aastal, kui juutuuber filmis videoid Vlog Squadiga (eesti keeles videoblogi punt). Videovõtetel pakuti alkoholi, kuigi mitu kohale tulnud neiut ei olnud veel 21-aastased, mis on USAs on alkoholitarbimise alamvanus.

Anonüümsust palunud neiu rääkis The Insiderile, et alkoholijoobe tõttu tekkisid tal mäluaugud. Õhtul toimunu sai selgemaks tänu sõbrannale, kes oli kainem. Naine rääkis, et osales purjus olles Vlog Squadi endise liikmega grupiseksis, kuid oli olnud nõusoleku andmiseks liiga joobes. Ühtegi süüdistust veel kellelegi seni esitatud pole.

Dobriku sõbra Dominykas Zeglaitise ohvriks langenud neiu osales videovõtetel vaid seetõttu, et tema sõbrannad olid Dobriku tulihingelised fännid. Tüdrukud läksid korterisse ootusega, et kohatakse kuulsat juutuuberit ja filmitakse meeleolukas video. Taskuhäälingu «H3 Podcast» videos näidatud vlogis piiluvad Dobriku sõbrad magamistuppa ajal, mil seal on Zeglaitis ja kaks alkoholijoobes neiut.

Kõnealune video kustutati internetist ohvri soovil. Dobrikul on kolme Youtube'i konto peale kokku pea 30 miljonit jälgijat, kes tema tegemistele silma peal hoiavad. Klikkide nimel on ta ennegi alatusi teinud. Oma ebameeldivaid kogemusi kirjeldas veebruaris Vlog Squadi endine liige Seth Francois. Kinniseotud silmadega mehele lubati videos musi kaunilt modellilt, kuid teda suudles hoopis 45-aastane koomik Jason Nash, kirjutab The People. «Mind katsus keegi, kellele ma nõusolekut ei andnud,» rääkis mees.

Möödunud nädalal postitatud videos palus Dobrik vabandust, öeldes, et videote filmimisel on «nõusolek on tema jaoks väga-väga tähtis». Samuti on ta otsustanud Zeglaitise ja mõne teise sõbraga enam mitte suhelda, sest ta ei poolda mingisugust väärkäitumist.

«On hetki, mil vaatan videotele tagasi ja mõistan, et need ei esinda mind enam ja haavavad teisi, ning ma ei taha neid enam üleval hoida, sest olen arenenud sisulooja ja inimesena ja ma ei nõustu nii mõnegi minu postitatud videoga,» ütles Dobrik.