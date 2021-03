VIDEO ⟩ Lõuna-Rootsis toimus võimas plahvatus, kümnete majade aknad purunesid

76-aastane elanik Peter Dessezar sõnas meediale, et ta ärkas võimsa paugu peale ja kukkus voodist põrandale.

Politsei teatas täna hommikul, et oht on möödas ja arvatavalt saavad öösel evakueeritud inimesed oma kodudesse tagasi minna.

«Umbes 40 inimest olid nõus oma elukohast evakueeruma ja nad juhatati kooli. Need, kes jäid koju, pidid uksed sulgema ja edasisi juhendeid ootama. Teame, et plahvatus toimus väljas ja mitte mõnes majas sees. Seega ei peaks majades ohtlik olema,» teatas päästeameti esindaja Ronnie Lundgren.

Õnnetusala on ohulindiga ümbritsetud, kohal on nii pommirühm kui kriminalistid, kes sündmuspaika uurivad. Politseil on kaasas lõhnakoerad ning küsitleb piirkonnas elavaid inimesi.