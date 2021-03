IMELINE HEATEGU ⟩ Jalkatiimi poolt päästetud tartlane: üks neist leidis aega isegi väikelapse lohutamiseks

Kõik sai alguse pühapäeval, kui Tammsaar oli otsustanud venna ja õega Aravetel elavale isale külla minna. Nendega olid kaasas veel kaks väikest last. Pühapäeva õhtul kella 21 paiku hakkas seltskond tagasi Tartusse sõitma, kuid Tammsaare õel hakkas autos iiveldama. «See oli Mäeküla kandis ja kuna tiheda liiklusega maanteel on väga raske äkki seisma jääda, siis otsustasime kõrvalteele keerata. Seal oli suur tühermaa, üks tööstushoone ja mitte ühtegi hingelist,» räägib mees.

Tartlase sõnul jäi auto pehmel pinnasel abitult esiratastega kinni ja pärast mõningast proovimist saadi aru, et omal jõul ei suuda nad sealt kuskile liikuda. «Proovisime absoluutselt kõike, panime isegi kuuseoksad rataste alla, kuid ka sellest polnud grammigi kasu,» selgitab Tammsaar. «Kell hakkas vaikselt juba 22 saama, lapsed hakkasid närviliseks muutuma ja pidime midagi ette võtma!»

Seltskond helistas ka päästeametisse. «Nende vastus oli, et see pole nende rida ja me peaksime proovima puksiiri kutsuda.»