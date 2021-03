KOHUTAV ⟩ Saatuslik õnnetus õhupalliga põhjustas 8-kuuse beebi surma

Peatselt sai naine aru, et laps ei tee üldse häält. Kui ta tuppa tormas, leidis ta lapse lämbunult. Ta kutsus kohe parameedikud, kes tegid kõik endast oleneva, et laps uuesti hingama hakkaks, kuid nende pingutused ei kandnud paraku vilja.

«On oluline mõista, et see oli Malaysia vanemate jaoks tohutu tragöödia ja ma ei väsi kordamast, et nad olid talle tõesti väga headeks vanemateks,» lisas koroner. «Keegi ei oska selliseid õnnetusi oodata, aga neid juhtub. Olgu see teiste vanemate jaoks õppetunniks.»