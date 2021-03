Maria Šarapova paljastas, mida ta tegi oma esimese auhinnarahaga

Rahaedetabelis püsib venelanna naiste seas kindlalt kolmandal kohal, tagapool õdedest Williamsitest. Serena on teeninud 93 ja Venus 41 miljonit dollarit, kuid ameeriklannad pole veel reketit nurka visanud.

Tänaseks on venelanna ennast tõestanud vägagi eduka ettevõtjana, eelkõige aastaid kasumlikult tegutsenud maiustuste tootemargi Sugarpova omanikuna.

Maria Šarapova New Yorgis Sugarpova tootmergi esitlusel.

Šarapovat on alati huvitanud kõrgmood ja äri, kuid viimasel ajal on ta rõhutanud ka oma kasvavat kirge kunsti ning arhitektuuri vastu, vahendas Tennisnet.

Hiljuti EssentiallySportsile antud usutluses sõnas 33-aastane venelanna, et ta on rohkelt pildistanud arhitektide duo Frank-Perry ehitisi, mis asetsevad tavaliselt vanamoodsate objektidega lähestikku. «Neis on midagi täiesti erilist,» õhkas Šarapova.