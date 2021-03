Kunagine Miss Helsingi sattus põhjanaabrite suurde narkoskandaali

Soome meediaväljaanne Ilta-Sanomat vahendab, et nende fitnessikaunitari Sofia Belórfi nime alt avaldati raamat, mida möödunud nädalal tuntud veebipoodide vahendusel müüdi. Praeguseks veidraks ja kummaliseks nimetatud raamatu tutvustuses väideti, et sellest leiab kogu tõe, mis puudutab põhjanaabrite suurt narkoskandaali.

Raamatu autoriks oli märgitud Sofia, kuid nüüd on selgunud, et fitnessikaunitaril ei olnud sellega mitte mingisugust seost. «Ma ei soovi, et minu nime selle raamatuga seostatakse,» kommenteeris Sofia lühidalt.

Rohkem kui 300-leheküljeline raamat, mis kannab nime «Hesrburgerking», avaldati möödunud nädalal ja selles kaante vahele on lisaks teadaolevatele faktidele lisatud ka palju väljamõeldut. Raamat sisaldab ka väga isiklikke ja küllap väljamõeldud väiteid inimeste kohta, kes on Katiska narkoskandaaliga seotud.

Kes on tegelik raamatu autor on ebaselge, kuid selle päritolu on seostatud nii Hispaania kui ka Soomega. Raamatu avaldas verivärske Hispaaniasse registreeritud kirjastus, mille esimene avaldatud teos oligi «Hesburgerking». Kirjastus on registreeritud Helsingis elava mehe nimele, kellel ei ole teadaolevalt mitte mingit seost Katiska narkoskandaaliga.

SOOME NARKOSKANDAAL

2019. aastal soomlasi raputanud skandaal, mida kutsutakse kohalikus meedias Katiskaks (tõlkes kalalõks - toim), on seotud narkootikumide smugeldamisega Hispaaniast Soome, vahendab is.fi. Asjasse on segatud 54 isikut, kuid narkoäri ninameesteks peetakse kohalikku ärimeest Niko Ranta-ahot ja endist jõugujuhti Janne Tranbergi.

Usutakse, et nii Soomest kui Hispaaniast pärit kahtlusalused teenisid oma ebaseadusliku tegevusega miljoneid eurosid.

Fitnessikaunitar Sofia sattus koheselt narkoskandaali, kuna ta oli toona Nikoga kihlatud. 2019. aasta suvel Sofia ka arreteeriti. Sofia pääses enne kohtuprotsessi küll vabadusse, kuid naisele esitati ametlikud süüdistused seoses rahapesu ja narkootikumidega.

Möödunud aasta veebruaris kommenteeris Sofia esimest korda oma seost narkoskandaaliga ja väitis, et ta on süütu. Soome meedia aga vahendas, et Sofia sissetulekud olid viimastel aastatel kahtlased, vahendab is.fi. Nimelt tõusis Sofia sissetulek aastatel 2012 kuni 2017 koguni 68 korda ning pärast narkoskandaali puhkemist on naise sissetulek vähenenud.

Ka Sofia sotsiaalmeedia põhjal on näha, et naine naudib juba aastaid luksuslikku elu ja veetis enne narkoskandaali aega nii Niko kui ka Jannega. Aastate jooksul reisis Sofia korduvalt välismaale, einestas uhketes restoranides ja kandis moekaid riideid.

2018. aastal avaldas Sofia, et ta teenib hästi tänu sotsiaalmeedia tööle ja netikoolitustele. Lisaks on naisel erinevad fitnessiprogrammid, mida ta müüb 39 euro eest.

Süüdistuse järgi sai aga Sofia raha ja vara oma kihlatu Niko käest, kes oli need saanud tänu narkoärile, vahendab yle.fi. Prokuröri sõnul lendas Sofia 2019. aasta märtsis Soomest Hispaaniasse ning naisel oli kohvris sularahas 8000 – 10 000 eurot. Prokuröri sõnul oli Sofia teadlik, et raha oli seotud Niko ebaseadusliku tegevusega.

Lisaks oli Sofia saanud Nikolt kingituseks 13 000 eurot maksva Rolexi kella teades, et see on ostetud narkorahaga. Prokurörid nõuavad Sofiale rahapesu ja narkosüüdistuse eest katseaja määramist.

Sofia kohtus oma süüd ei tunnistanud ja väitis, et ei olnud teadlik, et tema kohvris on sularaha. Niko tunnistas end kõigis tema vastu esitatud süüdistustes süüdi, kuid endine jõugujuht Janne väidab samuti, et on süütu.