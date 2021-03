MIS AJASTU? ⟩ Liis Lemsalul ja Stefan Airapetjanil on valmimas üks eriti tuus muusikavideo

Kui seni on saanud muusikahuvilised kuulata lugu vaid sõnadega video saatel, siis õige pea valmib sellele ka korralik muusikavideo. Video avalikustatakse 30. märtsil. Võtetel tehtud fotode põhjal võib öelda, et tõotab tulla kihvt video.

Artistide jagatud fotodel on näha, kui usinalt käivad ettevalmistused ilusalongis. Kuigi ei Liis ega Stefan ei ole täpsustanud, mis on muusikavideo teema, paistab, et minnakse ajarännakule. Vihjeks võib olla moeajakirja Siluett 1974. aasta väljaanne, mis on pildil Liisil käes.