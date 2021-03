REKLAAMIPÄRL ⟩ Pakendikeskus naerutab jälle: vaata, kui armsad korgid!

«Andekas!», «Minu lugupidamine, alati nauditav» ning «Puhas kuld!» on vaid mõned komplimendid, mida inimesed Pakendikeskusele sotsiaalmeedias jagavad.

Nagu nimestki aru võib saada, siis Pakendikeskus on pakkematerjalide ja -seadmete müügile spetsialiseerunud ettevõte. Tõenäoliselt ei tule kellelegi üllatusena, et taolises kohas müüakse muuhulgas ka mitmesuguseid korke.

Lööklause «Vaata, kui armsad korgid!» annab aimdust, et just neid nad oma viimases reklaamis ka esile tõstavad. Ja kuigi tooted iseenesest pole ehk kõige ihaldusväärsemad, siis nende reklaam seevastu lööb laineid nii et vähe pole.