PRIORITEEDID ⟩ OnlyFansi emme hiiglaslik teenistus maksis kinni tütre õpingukulud

Marcela Alonso tütar soovis alustada ülikoolis õigusteaduse õpinguid. Spontaanne otsus, mis pidi algselt ajutiseks lahenduseks jääma, tasub naisele end nüüd kuhjaga ära. Daily Starile antud intervjuus rääkis Alonso, et teenib oma jälgijatelt 20 tuhat dollarit kuus ja elab nagu kuningakass.

Onlyfansitar liitus saidiga 2017. aastal. Möödunud aastal COVID-19 pandeemia tulekuga sai OnlyFansist naise ainus sissetulekuallikas. Tasumist ootas aga endiselt üle 63 tuhande dollari suurune õppelaen.

«Minu tähelepanu on alati olnud tütre elu paremaks muutmisel ja talle võimaluste pakkumisel, mis mul endal kasvades puudusid. USA-s on hispaanlannade sissetulekud kõikse väiksemad, nii et minu jaoks on oluline kasvatada hästi haritud laps ja anda talle võimalused, mida mul polnud,» rääkis Alonso.

Ta lisas: «Ma ei taha, et tal lasuks võlakoorem. Mu tütar on väga iseseisev ja on alati kooli armastanud ning suurepärast tööd teinud,» rääkis ema. Omal ajal töötas Marcella striptiisitarina, asudes tööle vaid kaks aastat pärast seda, kui ta 16-aastaselt tütre ilmale tõi. Kuus aastat tagasi tegi Alonso aga striptiisikarjääriga lõpparve, sest teenitud summad ei olnud lihtsalt piisavad.

«Mu sisu on enamasti ülaosa paljastav ja mul on kakskeelne publik, kuna ma valdan vabalt hispaania keelt,» räägib onlyfansitar, kellel on tänu keeleoskusele lai jälgijaskond. Naine pakub sisu ka fetišifännidele. «Nad armastavad kõike, alates jalgadest, sukkpükstest ja sellest, et neid meheau suuruse tõttu alandatakse,» rääkis naine kummalistest soovidest.