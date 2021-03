VOH ⟩ Seidi Voogre ja Ada Nelke pandi peale «Duubli» draamat matemaatikaülesandesse

Kuigi teema on nüüdseks maha vaibunud, mõlgub paroodiasketš inimestel senini meeles. Matemaatikaõpetaja lähenes skandaalile ütlemata leidlikult ja pani Seidi Voogre ning Ada-Marie Nelke matemaatikaülesandesse. Täpsemalt tuleb selgeks teha, mis tõenäosusega Ada ja Seidi TV3 «Duublis» saatejuhtidena ülesse astuvad. Tõsi ta on, puu-ja köögiviljade peale arvutamine on nii eilne päev!