Vaido Neigaus avameelselt ahistamisest: ta ei tahtnud aru saada, kui ma ütlesin ei

Eesti laulja Vaido Neigaus, kes elab koos abikaasaga Soomes, avaldas oma isiklikul Facebooki kontol loo enda koolipõlvest. Neigaus tõdes, et sellest loost on ta kirjutanud ka oma raamatus «Mees Metsast».

«Kord selle vanema poisiga saunas kahekesi olles tuli ta mulle väga lähedale oma kõva fallosega ja ütles, et tahab mulle r****a sisse panna. Eks ta oli ennegi küsinud, et ma võiks ta peenist katsuda jne ning loomulikult ma ei teinud seda,» kirjeldas Neigaus.

Juhtunuga seoses tunnistas laulja ka järgmist: «Sellest saunas veedetud ajast on mul meeles veel see, et ta ei tahtnud aru saada kui ma ütlesin ei.»