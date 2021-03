Heelia Sillamaa probleemi põhjustanud naabrist: jätaks ta meie pere lõpuks rahule

Heelia Sillamaa jagas Instagrami-lugudes Kroonikas avaldatud lugu. Loos väidab Heelia ja Peebu poolelioleva korteri ostnud naaber Maarja Mõtus, et jutt vannitoa laiendamise soovist on valeväide. Heelia lükkab aga naise väite ümber.

«Oeh, meie pere juba magas ja ärkasin ema kõne peale, et Maarja, kes meile ei ole endiselt midagi öelnud, on siis meediaga suhtlema hakanud,» alustas Heelia oma postitust.

«Selgitan uuesti: Maarja Mõtuse korteris ei ole vannituba, just nagu meie korteris ei ole vannituba. Kui meie hakkasime enda korterit renoveerima, soovis seda teha ka tema,» võttis Heelia «Kuuuurijas» räägitud loo paari sõnaga kokku.

Heelia kommenteeris teemat Instagrami-lugudes. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

«Millegipärast otsustas ta aga, et tema korterisse ei mahu ilma 60 lisasentimeetrita vannituba ära. Meie siis uurisimegi vastu, et kui allkorruse naaber, kellel on veel väiksem korter kui Mõtusel, sai enda korterisse edukalt vannitoa rajada, siis miks Maarja ei saa? Sellele saime vastuseks vaid selle, et ta soovib suuremat vannituba.»

Heelia lisas lõpetuseks: «Väita nüüd meedias, et meie oleme kuidagi takistanud seda, et tema saaks endale pesemisvõimalused, on vale.»

Mõni minut hiljem lisas Heelia oma Instagrami-lugudesse veel ühe postituse, mille lõpus tänas ta kõiki, kes teda seoses juhtunuga on toetanud.