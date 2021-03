Kaia Kanepi alistas ameeriklanna ning jõudis Miami Openil teise ringi

Teise seti esimesel poolel tundus Kanepi olevat väljakul liiga enesekindel, võitlust jäi vähemaks, platsil näis valitsevat mõtteviis: see mäng tuleb niikuinii.

Kanepi tegi 28 äralööki ning patustas 11 lihtveaga, Davisel olid vastavad arvud 17 ja 14. Kuigi ameeriklanna on oma 157-sentimeetrise kasvuga kindlasti üks esisaja lühemaid mängijaid, on tal kiire ja nõelav löögikäsi, vahendas Tennisnet. Eestlanna esimene serv õnnestus vaid 49 protsendiliselt, seega üldiselt tugeva pallinguga Kanepil veel varu on.