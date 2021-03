Masendunud Briti tennisetäht ei tea, kuidas ta vigastuse sai

Korraldajailt vabapääsme teeninud Murray loositi avaringis kokku lõuna-aafriklase Lloyd Harrisega, kes eelmisel nädalavahetusel mängis Dubai turniiri finaalis. Nüüd tuleb Harrisele vastu kvalifikatsiooniturniirilt edasipääseja või lucky loser.

Ootamatu vigastus

Murray ütles, et valu hakkas tal pihta reedel magamise ajal ja tal oli hommikul raskusi käimisega. «Ma ei tea, kust see vigastus tuli ja miks see juhtus,» sõnass Murray BBC usutluses.

Murray saabus Miamisse eelmise nädala kolmapäeval ning harjutas nii väljakul kui jõusaalis ilma probleemideta. «Öösel kell 2.30 ärkasin üles, pöörasin ennast voodis ringi ja tundsin, et kubemelihas valutab. Kell kuus hommikul läksin tualetti ja siis oli valu juba tugev,» kirjeldas Murray.

Šotlase sõnul oli kubemelihas tal tunda andnud ka eelmisel sügisel US Openil, kui ta ülipikas heitluses alistas jaapanlase Yoshihito Nishioka. Seekord ei ole aga valu kuidagi seotud mängu või kurnava treeninguga.

«Minu jaoks on see pisut mõistatuslik. Sellest ei saa aru mina ega minu füsioterapeudid. Olin väga elevil, et saan Miamis mängida, tundsin ennast siia lennates hästi ja sain treenida korralikult. Seepärast olen nüüd väga löödud.»

Murray on üritanud naasmist suurde tennisesse pärast 2019. aasta puusaoperatsiooni, kuid pikalt ei ole saanud järjest mängida. Murraylt küsiti, kas praegune olukord vihjab, et ta ei saa enam tipptasemel võistelda. «See on võimalik, aga samas ei juhtunud vigastus ju pärast rasket mängu või midagi taolist,» vastas Murray.