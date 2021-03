Adeele Jaago maskikandmisest rongis: tahaks talle maski ulatada ja paluda see ette panna, aga ma kardan

Rongis on teatavasti tipptunnil üsna raske inimestega kahemeetrist vahet hoida. Seda enam on oluline seal maski kanda. «Istun rongis ja minust vahekäigu kaugusel istub vanem härra, kellel ei ole maski ees. Sööb isukalt ja häälekalt õuna, samal ajal kui kõlaritest epideemiast räägitakse,» jagas Adeele Jaago Instagrami loos, istudes parasjagu rongis.

«Ma tunnen ennast väga ebameeldivalt. Tahaks põgeneda. Tahaks talle maski ulatada ja paluda see ette panna. Aga ma kardan,» tõdes näitlejatar. Rongiga sõites uuris Jaago ka oma jälgijatelt, kuidas nemad sellises olukorras käituksid. Mõni tõdes, et on saanud sõimata, kui palus kellelgi maski ette panna. Leidus aga ka neid, kellel polegi piisavalt julgust, et maski kandmist paluda. Kui parasjagu endal puhast ühekordset maski kaasas pole, siis ei ole ka võimalust seda teisele reisijale pakkuda.