Adeele Jaago rongis maskikandmisest: tahaks talle maski ulatada ja paluda see ette panna, aga ma kardan

Rongid on teatavasti kohad, kus tipptundidel on suisa raske inimestega kahe meetrist vahet hoida. Seda enam on rongides oluline, et maski kantaks. «Istun rongis ja minust vahekäigu kaugusel istub vanem härra, kellel ei ole maski ees. Sööb isukalt ja häälekalt õuna, samal ajal, kui kõlaritest epideemiast räägitakse,» jagas Adeele Jaago oma Instagrami loos, istudes parasjagu rongis.

«Ma tunnen ennast väga ebameeldivalt. Tahaks põgeneda. Tahaks talle maski ulatada ja paluda see ette panna. Aga ma kardan,» tõdes näitlejatar. Sõites rongiga, uuris Jaago ka oma jälgijatelt, et kuidas nemad sellises olukorras käituks. Tõdeti, et on saadud sõimata, kui maski ette on palutud panna, kuid leidus ka neid, kelle sõnul neil polegi piisavat julgust, et maskikandmist paluda. Kui parasjagu endal puhast ühekordset maski pole kaasas, siis kukub ära ka variant reisijale selle pakkumiseks.

Teisipäeval jagas Jaago ka pilti, millel võtab osa Sotsiaalministeeriumi sotsiaalmeedia kampaaniast. «Ma pole oma vanaisa pool aastat näinud. Unistan, et saaks jälle lähedasi näha, neile päriselt toeks olla, neid hoida ja kallistada. Usun, et mu unistus läheb täide kui me kõik piirangutest kinni peame ja end esimesel võimalusel vaktsineerime. Koos saame koroonast võitu,» kirjutab naine lootuses, et kõik möödub.