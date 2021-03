VALLATU VIDEO ⟩ Lauljatar Lizzo tõmbas end pesu väele ja andis teada, et on vallaline!

2019. aastal kandideeris Lizzo kaheksale Grammy auhinnale ning noppis lausa kolm võitu. Möödunud aasta hittlugude eest ta paraku auhindu ei võitnud, kuid nii mõnedki neist jõudsid edetabelitest kõrgetele kohtadele. Lizzo repertuaari kuuluvad lood «Truth hurts», «Good As Hell» ja «Juice», mida kõiki on vaadatud ja kuulatud Youtube'is miljoneid kordi.

Naine postitab Instagrami sageli pilte, mille mõte on näidata, et ta armastab end täpselt sellisena, nagu ta on. «Ma arvan, et minust oleks laisk öelda, et ma olen praegu kehapositiivne,» rääkis Lizzo Vogue'ile. «See on lihtne. Ma tahaksin olla kehanormatiivne. Ma tahan oma keha normaliseerida,» sõnas ta.