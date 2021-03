PILDID JA VIDEO ⟩ Madalikule sõitnud konteinerlaev blokeeris Suessi kanalis laevaliikluse

Puksiirid üritavad 400 meetri pikkust ja 59 meetri laiust konteinerlaeva paigalt nihutada, kuid arvatakse, et laev võib jääda päevadeks madalikule lõksu, teatab bbc.com.

Ever Given oli sõitmas Suezi sadamast põhjapool, kus oli tormituul, mis ta kursilt kõrvale lükkas.

Taiwani transpordifirma Evergreen Marine konteinerlaev Ever Given sõitis Susessi kanalis madalikule, takistades teiste laevade liiklust

Panamas registreeritud konteinerlaev Ever Given oli liikumas Hiinast Hollandisse Rotterdami sadmasse, läbides Suessi kanalit, et jõuda Vahemerre.