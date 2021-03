IMELINE PARANEMINE ⟩ Poisile prognoositi surnult sündimist, aga nüüd tähistab ta oma üheksandat sünnipäeva

Michelle Wall(49) ja Rob Wall(55) said üheksa aastat tagasi pisipoja, kirjutab Dailymail . Juba raseduse ajal selgus, et poiss on sündides puuetega. Arstid soovitasid vanematele aborti, kuid nad keeldusid sellest. Doktorid hoiatasid, et poiss ei jää ellu. Seetõttu ostsid nad veel sündimata lapsele kirstugi ära.

«Mitte keegi ei osanud oodata, et see võiks juhtuda. Me oleme kolm aaastat veetnud, teadmata kaua ta veel elab. Niisiis kuulda, et tema aju on peaegu et normaalne, on täiesti uskumatu,» ütles proua Wall.