Eestis võtetel olev staarnäitleja Teresa Palmer: siin on raske vegantoitu leida

Naine räägib oma viimases Youtube videos, et võtted on olnud füüsiliselt väljakutsuvad. Tal on olnud palju stseene, kus on pidanud filmis näitleva lapse järgi jooksma. Majas, kus võttetiim filmib, on palju treppe, mida mööda liikudes tunneb Palmer, et päevane trenn saab tänu sellele tehtud.