Endine vormeliboss: Black Lives Matteri kummardamist poleks minu ajal kunagi toimunud!

Ecclestone andis väljaandele The Telegraph intervjuu, kus pajatas oma eraelust ning väljendas selgelt oma seisukohta tänapäevase vormel 1 kohta.

Ecclestone suhtub sellisesse käitumisse väga kriitiliselt ja on kindel, et F1s pole mingit rassismi.

Inglase arvates on sattunud kuninglik autospordi ala poliitiliste arvamuste pööristuulde.

«Kui mina oleksin veel vormel 1 sarja juht, siis ei oleks olnud mitte ühelgi sõitjal pjedestaalil mingit T-särki seljas,» ütles Ecclestone. Ta vihjas võistlejate särkidele, millelt võis lugeda rassisimivastaseid sõnumeid. Mullu suvel ütles vanahärra, et mustanahalised on sageli rassistlikumad kui valged inimesed, vahendab CNN.

«Minu ajal poleks põlvitamist toimunud. See on sada protsenti kindel,» ütles Ecclestone ja lisas, et teda jätavad sellised žestid täiesti külmaks.