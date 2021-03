Kahe tütre ema Grete Griffin unistab ka pojast: me proovime veel ühe korra

Grete Griffin andis oma Instagrami jälgijatele võimalus temalt üht-teist küsida. Gretelt uuriti, mis on parim osa tüdrukute emaks olemise juures ja mainiti ka ära, et ta on imeline ema. «Ma hindan seda kõrgelt. Ausalt öeldes on kõik selle juures parim osa. Nad on nii armsad, et seda on raske isegi kirjeldada,» kirjutas Grete Instagrami loos ja jagas pilti koos tütardega.