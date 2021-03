Teadlased rekonstrueerisid vaarao Tutanhamoni tõenäolise isa näo

20. sajandil oldi kindlad, et selles hauas oli vaarao Tutanhamoni (valitses 1336 - 1327 eKr) isa vaarao Ehnaton, kes valitses erinevatel andmetel 1353 – 1336 eKr või 1351 – 1334 eKr, kirjutab livescience.com.

Nüüd uuritud mehe säilmed leiti 1907. aastal nimetatud hauast, mis asub vaid meetrite kaugusel Tutanhamoni hauast.

Rohkem kui sajand pärast haua avastamist näitas geneetiline analüüs, et hauas olnud luustik kuulus vaarao Tutanhamoni tõenäolisele bioloogilisele isale ning hauas olevad vihjed ütlesid arheoloogidele, et mees võib olla oli vaarao Ehnaton, kes esimese valitsejana kehtestas Vana-Egiptuses monoteismi.

Osa eksperte on Ehnatonile viitava vaidlustanud väites, et hauas olnud inimese tegelik identiteet pole endiselt teada.

Itaalia teadlased võtsid ette kuid kestnud digitaalrekonstrueerimise, milles võeti aluseks kolju. Nad tegid koostööd Brasiilia 3D kunstniku Cicero Moralesiga, kes on tuntud ajalooliste tegelaste näorekonstruktsioonide poolest.

Ka varem on teadlased rekonstrueerinud hauast KV55 leitud skeleti põhjal nägu, kuid uuele rekonstruktsioonile on lisatud juuksed, ehted ja teisi asju. Itaallased rõhutasid, et nad keskendusid eelkõige pea kujule ja näojoontele.

«Kasutasime Manchesteri meetod nime kandvat meetodit, et anda kaua aega tagasi elanud mehele nägu. Selles protsessis modelleeritakse lihased ja muu vastavalt inimanatoomiale. Naha ja koe paksus on teaduslikult kindlaks määratud,» teatas Itaalia Sitsiilia arheoloog Francesco Galassi.

Galassi sõnul võtsid nad näorekonstruktsioonis arvesse varasemat infot haua KV55 ja skeleti kohta. Kaasa arvatud varasemate uuringute märkmed, skeleti mõõtmisandmed, fotod ja röntgenpildid.

Vana-Egiptuse 18. dünastia 10. vaarao oli Amenhotep IV, kes võttis uue nime Ehnaton, mis tähendab Atoni sulane. Ehnaton kehtestas monteistlikku päikesejumala Atoni kultuse, millest pärast ta surma loobuti. Iidsed egiptlased pöördusid vanade jumalate poole tagasi.

Arheoloogide sõnul leiti hauakambrist KV55 kivsid, millel oli Ehnatoni nimi koos maagiliste loitsudega. Hauas olid ka kanoobid, milles olid mumifitseeritud organid. Tehti kindlaks, et need kuulusid Kiya nimelisele naisele, kelle skelett samuti leiti ja kes oli vaarao Ehnatoni konkubiin.

Teada on, et kui 1907 nimetatud haud ja selles olnud muumia leiti, siis muumia tõstmisel lagunesid kangaribad ning kuivanud nahk ja koed kukkusid ära, jättes alles vaid luustik.

Hauas olnud hauapanuste alusel arvati siis, et tegemist on mehe matmispaigaga ja ta võib olla vaarao Ehnaton.

Hilisem hammaste ja luude analüüs näitas, et tegemist oli Ehnatonist noorema mehega, kes suri 26-aastasena, kuid uurijad ei välista, et ta võis olla ka 19 – 22.

Teada on, et vaarao Ehnaton valitses umbes 17 aastat ja sai kuninganna Nofretetega kuus tütart.

Mõned arheoloogid on seisukohal, et Kuningate oru hauas KV55 oli Ehnatoni noorem vend Smenkhare, samas on venna kohta väga vähe andmeid.

Egüptoloogide arvates ei olnud Smenkharet tegelikult olemas, vaid see oli kuninganna Nofretete väljamõeldud variisik, kui ta pärast Ehnatoni surma valitsejaks sai.

Vana-Egiptuse kuninganna Nofretete büst Saksamaa Berliini Egiptuse ja papüüruse muuseumis FOTO: FABRIZIO BENSCH/Reuters/Scanpix

Itaalia arheoloogi Francesco Galassi sõnul said nad noorema venna teooria välistada.

Geeniuuringu kohaselt oli hauas KV55 vaarao Amenhotep III poeg ja vaarao Tutanhamoni isa, samas on see tulemus vastuoluline, kuna Vana-Egiptuse muumiate puhul on geneetilised andmed segased ja keerulised. Seda põhjusel, et valitsejad said järglasi intsestisuhtest – isa tütrega, vend õega.

Vaarao Tutanhamoni muumia Egiptuses Luxoris Kuningate orus renoveeritud hauakambris FOTO: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS/Scanpix