PILDID JA VIDEO ⟩ Turukülastajate toidu peal elav ahvipärdik peab minema õige pea dieedile

Liibuvat t-särki kandvast ahvist on saanud lausa turistimagnet. Poepidaja Manop ütles, et ta võttis Godzilla oma hoolealla, kui eelmine omanik ta maha jättis. Naise sõnul, ta toidab ahvi korralikult ja kohtleb teda hästi, kuid pole suutnud iendiselt tema kaalu kontrolli alla saada. «Päästemeeskond leidis Godzilla, kui ta oli alles väike. Kuna ta kasvas üles inimeste toidu peal, siis ei tea ta, kuidas loodusest üksi toitu leida,» rääkis omanik.

Godzilla kaalub nüüd üle 20 kg ja on kuskil 10-15 aastat vana, täpset vanust omanik öelda ei osanud. Manopi sõnul teeb ta ahv harjutusi iga hommik, kuid hoolimata pingutustest, on ta endiselt paksuke. Samuti ei meeldi Godzillale, kui teda võõrad puudutavad, sest ta hakkab lausa metsikult käituma, kui see inimene talle meele järgi ei ole. «Ma Godzilla tavaliselt endaga turule kaasa, sest saan tal siin silma peal hoida. Mulle ei meeldi mõte sellest, et ta on üksinda kodus, sest ta läheb seal stressi,» tõdes naine.