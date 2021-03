ELU 25 ⟩ Kes on jahubanaan? Kergelt solvuv ja kõiki teisi solvav vandenõulane

«Lamemaalane» on vast kuidagi lame öelda, sest kõik kodumaised vandenõuteoreetikud ei usu sugugi lapikut maakera, reptiilide ülemvõimu ja vabamüürlaste salasobinguid lameda maa valitsemise eesmärgil.

Banaanivabariigi staatusest oleme mõneski mõttes välja jõudnud, muuta tuleb terminoloogiat. «Jahubanaan» on pigem inimene, kes on kaotanud igasuguse otsa, kes tunneb, et asjad ei toimi soovitult ning kes on vägagi vilgas süüdlasi otsima, absoluutse tõe teooriaid püstitama ning lõputult jahuma selle üle, kes on «süüdi».

Jahubanaan tunneb end ilmajäetuna sel ajal, kui näiteks – palun väga! – valitsev klass tema kulul elab, kaaviari mugib ja kusagil peene disainiga pokaali kõlistab. 3

Kes on süüdi, et palk pole suurem asi, kes on süüdi, et asjad ei lähe soovitult ja kes on süüdi, et «tavalise inimese» häält mitte kunagi mitte kusagil kuulda ei võeta. Siit hargnevad erinevad seletused ja teooriad, mis kohtuvad omavahel sadades sotsiaalmeediagruppides, kus nad üksteist paanikani võimendada saavad. Jahumine «tegelikkuse» üle, mida inimeste eest varjatakse, ei lõpe. Tere tulemast, siin on katse kirjeldada jahubanaani. Jahubanaani, kes tegelikult ei ole ju ühiskondlikus kiivakiskumises isegi süüdi, aga kes tunneb end ilmajäetuna sel ajal, kui näiteks – palun väga! – valitsev klass tema kulul elab, kaaviari mugib ja kusagil peene disainiga pokaali kõlistab.

Jahubanaan on kuri. TEISED on temalt kõik ära võtnud!

Jahubanaan ja valitsus

Jahubanaan polegi milleski süüdi, see on tegelikult puuvili. Banaanide perekond, ainult et teistsugune. Paljude rahvaste köögis kasutatakse seda suure tärklisesisalduse tõttu nagu tavalist kartulit. Sellest saab pannkooki, putru, praekrõpse ja muudki suupärast. Ta pole magus nagu see banaan, mis saabus meile koos vabaduse ja banaanivabariigiga (ja vahel harva nõukaajal koos meeletute järjekordadega), ta on krõmps ja küllaltki maitsetu.

Tärklis aga teatavasti kleebib, see on oma olemuselt tapeediliim. Ja nii polegi võibolla liiast määratleda kodanikkonda, kes korjab oma pähe kontrollimatuid ideid, luulusid ning segab need pettumusega, just «jahubanaanina». Süsteemi teadmistes ei ole, maailmavaade keskendub teemale «mina» ja «valitsus», mis tavakodanikele küüniliselt, iga päev, meelega ja kogu aeg «liiga teeb». Jahubanaan on valvas, sest iga nurga tagant hiilib keegi tema vabaduse järele, üritades seda ära ampsata, kinni keerata, tasalülitada ning teha inimkonnast väikese eliidi kontrollitav ulmefilm.

Keeduvorsti haukav jahubanaan ütleb, et ta ei tea, millest vaktsiini tehakse. Muidugi, ta ei tea ka seda, kuidas tehakse vorsti (ilmselt ei tahakski teada) ja viina. 3

Isiklik vabadus on jahubanaani kõige kallim vara. Jahubanaan on veendunud, et seda ähvardab tuhat vandenõu ning mingi omavahel kokku leppinud klann – kõik ikka sel eesmärgil, et jahubanaani isiklik elu pea peale keerata.

Jahubanaani keeduvorst ja vaktsiin