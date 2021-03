KUULA! ⟩ Liis Lemsalu uue hiti loomisest: Stefan küsis iga sessioon, kas me šašlõkki sööme!

Värske singel «Doomino» on juba raadioeetrites ja näitab end päris edukana. MyHitsi eetris käisid selle salvestamisest rääkimas Stefan Airapetjan ja Liis Lemsalu - mõlema jaoks on see omamoodi erakordne lugu.

«See on täitsa esimene eestikeelne singel, mis ma välja olen lasknud,» kinnitas Stefan. Armeenlase sõnul oli tore, et kohe hakkas töö koos Liisi ja meeskonnaga sujuma. «Me saime üksteisest kiiresti aru. See on minu jaoks muidu keeruline, sest ma olen väga halb selgitaja,» arvas Stefan. Liis aga mõiistis kõike poole lause pealt.

Liis meenutas aga lõbusat seika, kus Stefan jagas teistega oma liha-entusiasmi. «Stefan küsis peaaegu iga sessioon, et kas me šašlõkki sööme,» rääkis ta. «Ma mõtlesin, et kas sa ei mäleta - eile üsisid täpselt sama küsimuse,» naeris ta. Stefani õnnetuseks Liis aga kahjuks üldse liha ei söö.

Saladuslik muusikavideo

Duo avaldas ka mõned hägused detailid «Doomino» muusikavideo kohta. See tuleb välja juba 30. märtsil. Selgub, et klipp tõotab tulla üsna skandaalne. «Seal on videos midagi, mida te ei oota,» rääkis Stefan kavala häälega.