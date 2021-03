Spordifirma Nike sattus Hiinas suurde meediaskandaali

Nimelt teatas Nike, et ta muretseb Xinjiangi elanike inimõiguste pärast. Samuti lisas ettevõte, et ei kasuta selles piirkonnas valmistastud tooraineid.

Hiinat on süüdistatud Xinjiangis uiguuride piinamises, sunnitöö kasutamises ja sundsteriliseerimises. Hiina on kõike seda eitanud ning öelnud, et koonduslaagrid on tegelikult äärmusliku tegevuse ja terrorismi ärahoidmiseks mõeldud õppelaagrid.