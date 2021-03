Tokyo olümpiatuli alustas 121-päevast teekonda mängude avatseremooniale

Nii kohalik organismeerimiskomitee kui ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee loodavad, et tõrvikujooks muudab Jaapani rahva arvamust mängude toimumise osas. Viimased uuringud näitasid, et koguni 80 protsenti jaapanlastest suhtub mängude toimumisse eeloleval suvel negatiivselt, soovides kas OMi ärajätmist või edasilükkamist.

Juba praegu on tegemist on läbi aegade kõige kallimate olümpiamängudega. Kulud on ületamas 15,5 miljardit dollarit, vahendas firstpost.com