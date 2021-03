Kaia Kanepi kohtub täna Miami Openil Kasahstani tennisekomeediga

Maailma edetabeli praegused 22 paremat on kohtunud kas Kaia Kanepi, Anett Kontaveidi või mõlemaga, aga Rõbakina teeb selles osas «debüüdi», kui kohtub reedel kella 18.30 paiku või pisut hiljem algavas mängus Kanepiga. See mäng on ajakavas kolmanda väljaku teine, aga esimene kohtumine algab Eesti aja järgi kell 17 (Miamis kell 11).