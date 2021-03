Kaia Kanepi murdus Miami Openil täielikult ning noorele Kasahstani tennisistile vastu ei saanud

Kohtumise algus tundus mäng kalduvat eestlanna kasuks, sest Rõbakina pallivahetustes midagi erilist ei teinud ja Kasahstani venelanna kõrge esimese servi protsent (kohtumise lõpuks 75) oli peamiselt see, mis teda elus hoidis.

Esimeses geimis sai Kanepi vastase pallinguga hästi hakkama ja alustas murdega. Seisuni 2:2 jõuti kõigest kümne minutiga – algul kaks murret, siis kaks servi hoidmist. Edaspidi venisid geimid küll pikemaks, kuid esialgu tõmbas pikema kõrre eestlanna, kes asus 4:2 juhtima ning omas vastase servil veel kaht murdepalli. Rõbakina võitis siiski ülipika geimi ja nagu hiljem selgus, see oligi lõplik pööre – enam ei võitnud Kanepi ainsatki geimi, kirjutas Tennisnet.

Maailma edetabeli praegused 22 paremat on kohtunud kas Kaia Kanepi, Anett Kontaveidi või mõlemaga, aga Rõbakina teeb selles osas «debüüdi», kui kohtub reedel kella 18.30 paiku või pisut hiljem algavas mängus Kanepiga. See mäng on ajakavas kolmanda väljaku teine, aga esimene kohtumine algab Eesti aja järgi kell 17 (Miamis kell 11).