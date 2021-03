VIDEO ⟩ Tükk vendade Wrightide kuulsast lennukist jõudis Marsile

Lõuna-Californias asuva NASA reaktiivmootorite laboratooriumi (Jet Propulsion Laboratory – JPL) Ingenuity juhtivinsener Bob Balaram sõnas, et vennad Wrightid panid aluse õhuliiklusele, mis võimaldab meie planeedi kohal lennata, kuid tänu lennumasinate edasiarendamisele saab nüüd lennata Marsile ja Marsil, et uurida sealseid lennuvõimalusi.

Balaram lisas, et Ingenuity päikesepaneeli all kaabli küljes on postmargisuurune tükk Wrightide Flyer 1 lennukist.

Marsi-kulgur Perseverance’i põhiülesandeks on otsida punase planeedi Jezero kraatris elu jälgi. NASA teatel on see kõige sobivam koht, sest miljardeid aastaid tagasi oli seal hiigalslik järv. Perseverance võtab pinnaseproove, mis missiooni lõppedes jõuavad koos kulguriga tagasi Maale, kus teadlased neid uurivad, et saada Marsi ajaloost ja mineviku võimaliku elu kohta andmeid.