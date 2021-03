FOTOD ⟩ Varbad liivas! Ženja Fokin on juba kuu aega Bali eksootikat nautinud

«Nagu te näete, siis mul on seljas täpselt samad asjad, sest ma ei tulnud siia moe-show'd tegema,» rääkis mees. Ta lisas, et mida vähem on tal asju, seda loovamaks ta muutub.

Seda, et riietuse peale Balil liigselt mõtlema ei pea, on näha ka rannas tehtud fotodelt, mille Fokin sotsiaalmeediasse postitas.

Kuu aega tagasi võttis värskelt Balile jõudnud Fokin sõna ka koroonaviiruse leviku teemal. Ta pöördus Instagrami vahendusel kõigi kaasmaalaste poole ning rõhutas korduvalt, et maski kandmine on viiruse leviku tõkestamiseks väga tähtis. «Ma ei kujutaks küll ette, et meil oleks selline suvi ees, et olemegi tuppa lukustatud ja kõik on kinni,» sõnas ta toona.