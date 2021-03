Uued koroonapiirangud sunnivad soomlasi kolima? Loobuda tuleb nii alkoholist kui juhusuhetest

Laual on ettepanek, mille kinnitamisel keelatakse Helsingis ja Turus ära nii kange alkoholi ostmine, juuksuris käimine kui ka veenva põhjuseta kodust lahkumine. Lisaks soovitakse eelnõuga vastavalt suhte kestusele ja kvaliteedile piirata ka paarikeste kohtumisi.

Ettepanekus sisalduvast lähtudes võivad lahus elavad, kuid kindlas suhtes olevad isikud omavahel siiski kohtuda. Paarid, kelle suhe on ebastabiilne, peaksid nüüd otsustama, kuidas nad oma suhet jätkata soovivad. Praegu pole veel selge, kuidas ametivõimud armunuid kontrollima hakkaksid, kirjutab Helsingin Sanomat .

Tõenäoliselt võib valitsus keelata ka poes käimise. Selles osas hakkaksid kehtima erandid, mis tähendab, et lubatud oleks osta toiduaineid ja tooteid, mida müüakse regulaarselt toidupoodides, apteekides, teenindusjaamades või kioskites.

Eelnõus seisab, et kõik inimesed suunatakse rangelt kaugtööle, kui see vähegi võimalik on. Tööga seotud liikumine oleks endiselt lubatud.