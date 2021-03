Belgia bürokraadid ei lubanud panna lapsele nimeks Hannes, kuna....

Hannes on lühend nimest Johannes, mõlemad on populaarsed flaami nimed, teatab brusselstimes.com.

Ametnikud ütlesid vanematele, et kui nad oma lapsele eeslile viitava nime panevad, võib see tulevikus tuua kaasa selle, et last kiusatakse koolis. Asjasse sekkus Brüsseli flaami asjade ametnik Ans Persoons, kes astus samme, et paar saaks panna hiljuti sündinud pojale nimeks Hannes.