Briti ülikool vallandas hüüu- ja küsimärke liigselt kasutanud õppejõu

Cambridge’i ülikooli doktorikraadiga lõpetanud Binoy Sobnack kaebas ta vallandanud ülikooli kohtusse, kuna tema arvates oli ta töökaotus ebaseaduslik, teatab metro.co.uk.

Koroonaviiruse tõttu kohtuistung venis ja kohus toimus alles nüüd. Kohtudokumentides kohaselt leidis ülikool, et õppejõu tekstides on palju erinevaid kirjavahemärke, mis on liigsed. Sobnack oli saatnud õppejõududele näiteks tekste: «Miks te ei kuula??????????. Pidage kinni sellest, milles oleme kokku leppinud!!!!»

Lisaks oli ta ülikooli juhtkonna ja õppejõududega suheldes kasutanud labasusi ning nõudnud, et ta kolleegid annaksid talle teada, kus nad on vabal ajal ja mida teevad.

Kohus leidis, et Sobnack, kes oli Loughborough ülikoolis töötanud 18 aastat, vallandati ebaseaduslikult. Samas rõhutati, et õppejõu liigsed kirjavahemärgid on taunitavad, kuna nende tõttu võib tekstist vale mulje jääda.

Kohtunik Richard Adkinson määrast, et ülikool peab maksma mehele 14 429,22 naela (16 737,89 eurot) kahjutasu. See summa on väiksem, kui eksametnik lootis saada.

Ülikooli esindajad selgitasid kohtus, et nad tegid õppejõust ametnikule mitu märkust, nii suulist kui kirjalikku, kuid ta ei muutnud oma suhtlusstiili.

Sobnack selgitas omakorda, et inglise keel ei ole ta emakeel ja selle tõttu võis ta keelekasutus kummaline tunduda. Kohtunik Adkinsoni arvates rääkis mees väga head inglise keelt ja tal ei olnud keelest aru saamisega probleeme.