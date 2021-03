USKUMATU ⟩ Venemaal vahistati poolpime eriväelane, kes on kurikuulus vanglast põgeneja

Märtsis vahistati Novosibirski lähedal kunagine Vene sõjaväeluure GRU ohvitser Valeri Voblikov . Kuritegeliku tee valinud eriväelase kinnivõtmine on erakordne, kuna ta on võimudele juba aastaid peavalu põhjustanud.

Viimane järelvalve alt põgenemine oli 51-aastasel mehel juba kolmas, vahistamine aga neljas. Sel korral pages ta kohtuprotsessi ajal koduarestist, kandes elektroonilist jalavõru. Kuigi Voblikovil on tõsised nägemishäired, suutis ta pageda Altai piirkonnas 200 kilomeetri kaugusele.

Vanglateenistuse FSIN üksus sai riiklikult tagaotsitavale mehele jälile eelmisel nädalal. Voblikovi võis julgustada see, et teda ähvardab nüüd 10 aastat vangistust karmi režiimiga koloonias. Võimude teatel ollakse veendunud, et poolpime eriväelane üksi kodust nii kaugele ei jõudnud, vaid pages tänu abilistele.