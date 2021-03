Tšellist Silvia Ilves seljatas üheskoos perega koroona: on ohutum läbi põdeda, kui teha end süstisõltlaseks

«Igatahes meie pere võib õnnitleda - oleme kogu kambaga COVID-19 viiruse edukalt läbi põdenud! Testid said varakult kõigile tehtud, et märk maha jääks. Jess! 💪,» rõõmustab Silvia Ilves Instagramis. Karantiini ajal peeti maha paar tantsuõhtut ja veedeti aega pilli mängides.

Silvia jagatud perefotodel on näha, et elu on taas endine. «Nii hea, vaba tunne. Ja ärge tulge mulle rääkima, et tuleb veel kümneid uusi tüvesid läbi põdeda. Kui tuleb, siis õnneks meie perel (igaüks põeb kõiki haiguseid ja viiruseid individuaalselt - on inimesi, kes surevad mesilase nõelamise tagajärel) on ohutum läbi põdeda, kui teha end süstisõltlaseks,» kirjutab tšellist.