Kaitseministeeriumi reklaam kütab sotsiaalmeedias kirgi: väga seksistlik ja stereotüüpne plakat

«Täna algas noortele neidudele suunatud kampaania «Naised vormi,» millega tutvustatakse karjäärivõimalusi kaitseväes ja murtakse ajateenistusega seotud müüte ,» seisab Kaitseministeeriumi postituses.

«Nii meestel kui ka naistel on võrdsed võimalused ajateenistuses oma tugevusi ja võimeid näidata ning hiljem tegevteenistusse asuda. Siiski on riigikaitsevaldkonna ümber siiani väga palju eksitavaid müüte ja teadmatust, mistõttu paljud naised seda karjääriteed isegi ei kaalu,» selgitas kaitseminister Kalle Laanet kampaania vajalikkust.

Laanet märkis, et ehkki naiste osakaal riigikaitses kasvab iga aastaga, täidavad naised vaid ligi kümme protsenti kaitseväe tegevteenistuse ametikohtadest. «Kaitseväelase karjäär on naistele avatud ja tõsiselt võetav valik nagu iga teine töövaldkond,» sõnas kaitseminister.

Videomängu stiilis plakatil on välja toodud mitmed karakteri omadused, mis kõik peale ühe kaitseväesse astumist paraneda võiks. Kaitseväe karakteril langeb skrollimiskiirus, kuid see-eest enesekindlus, strateegiline mõtlemine, pingetaluvus ja ellujäämisoskused tõusevad märgatavalt, muutes kaitseväe karakteri videomängu mõistes oluliselt atraktiivsemaks ja edukamaks.

Laanet rõhutas, et ajateenistuse läbimine arendab oskusi, mis tulevad kasuks ka edaspidises elus ükskõik missuguse elukutse valikul. «Enesekindlus, distsipliin, juhtimise ja meeskonnatöö oskus, otsustusvõime, prioriteetide seadmine, strateegiline ja kriitiline mõtlemine, kohanemisvõime pingelistes olukordades, ellujäämisoskused – need on vaid mõned tugevused, mis on kaitseväes olulised ning mida ajateenistuses arendatakse,» täpsustas Laanet.

Kuigi leidus inimesi, kelle arust idee oli väga pilkupüüdev ja leidlik, leidus nagu tilk tõrva meepotis ka neid, kelle arust on reklaamil risti vastupidine mõju soovitule. «Väga üldistav ja stereotüüpe tugevdav plakat. Ega naine (või ka mees) pole ju ühiskonnale oluline vaid Kaitseväes. Kes on kommunikatsioonispetsialistide sihtgrupp ja kas nii jõutakse nendeni? Kahju on, võiks ju läbimõelduma «kampaania» teha,» märgiti kommentaarides.

Vasakpoolne oskuste ja omaduste tulp kriipis silma nii mõnelgi. Toodi välja, et iseenesest on küll tore videomängu-stiilis postitus, kuid pandi kahtluse alla, kas antud reklaam ka oma sihtgruppi püüab, kuna vasakpoolne tulp annab päris «kena» hinnangu meie noortele naistele ja süvendab stereotüüpe. «Kas selline on reaalne Kaitseministeeriumi nägemus tänapäeva noortest naistest?» uuriti kampaaniat nähes ja tõdeti, et sõnum on küll väärt, aga reklaam on ebaõnnestunud.

