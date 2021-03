MOTIVATSIOONILAENG ⟩ Fitnessisportlane Kaisa Abner motiveerib naisi tervema mina poole pürgima

«Kas sa paned enda fookuse pigem kaalunumbrile või tervisele? Kas su eesmärk on näha kaalul väiksemat numbrit või näha peeglist paremat pilti? Naine, sinus on palju muud, kui lihtsalt sinu suhe gravitatsiooni,» tõdeb fitnessisportlane Kaisa Abner .

Naise sõnul tuleb õppida protsessi nautima. «Kui sa oled enda elustiili otsustanud muuta, siis et see kestaks, peab see olema midagi enamat, kui lihtsalt üks piinarikas dieet ja ületreenimine. Treeningud ja toitumine ei saa olla sulle karistuseks, vaid vastupidi - pakkuma sulle rahuldust ja tahtmist jätkata seda eluviisi kuni lõpuni,» kirjutab Abner.